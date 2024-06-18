В дни Транспортного форума в Новосибирске запустят экскурсионные поезда

Для удобства участников XI Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет с 19 по 21 июня на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», минтрансом региона будет организован бесплатный утренний трансфер – городская экскурсионная электричка и троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Это позволит быстро и беспрепятственно в формате экскурсии доехать до места проведения мероприятия.

19 июня специальный электропоезд будет отходить от станции «Новосибирск – Главный» в 10.05. Прибытие на станцию «Обь» в 10.35, откуда в 10.45 участников заберут троллейбусы и доставят непосредственно к месту проведения Форума. 20 и 21 июня отъезд электропоезда от станции «Новосибирск – Главный» состоится в 08.03, а в 8.42 со станции «Обь» отправятся троллейбусы.



Также до места проведения Форума участники могут добраться самостоятельно на автобусах, следующих маршрутами № 111э и № 112. С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте.



«Каждый год мы стараемся сделать все для удобства участников и гостей Форума. В том числе – быстрое и комфортное перемещение до места проведения мероприятия», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



В рамках Форума пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой будут представлены отечественные разработки различных видов техники, передовые решения в области транспорта и перевозок, автоматизации и беспилотной авиации. Гости форума и выставки увидят всю историю трамваев в Новосибирске и смогут заглянуть в будущее.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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