Воздушный, железнодорожный, водный: какие темы обсудят на XI Сибирском транспортном форуме?

С 19 по 21 июня 2024 года в Новосибирской области состоится XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». На базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдут дискуссии по актуальным направлениям транспортной и дорожной инфраструктуры. Одной из тем обсуждения станет исполнение майского указа Президента России о национальных целях развития до 2030 года.

«Год назад мы обсуждали логистику, в том числе переориентацию перевозки грузов с запада на восток страны, а также роль Сибирского федерального округа в логистической цепочке. В этом году мы будем обсуждать новый майский указ президента России, в котором сформированы новые национальные цели, в том числе касающиеся создания комфортной и безопасной среды для человека. Это цели, которые мы должны достигнуть до 2030 года. Сюда входят и обновление пассажирского транспорта, и приведение в нормативное состояние федеральной сети автомобильных дорог, и снижение смертности на них, увеличение авиационной подвижности и переход на отечественные самолеты», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии пройдут по 10 актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры.



Также на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» будут представлены более 50 экспонентов. В отдельном павильоне участники увидят как отечественных, так и зарубежных производителей, а отдельной зоной станут беспилотники.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



16+