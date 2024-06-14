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Транспорт

Как часто в Новосибирске случаются аварии с участием электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности»?

По словам экспертов, показатели-2024 в несколько раз превышают прошлогодние.

pixabay.com

За пять месяцев текущего года в Новосибирске произошло 17 автоаварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в результате которых травмированы были 18 человек. Данные показатели в несколько раз превышают прошлогодние.

Электросамокаты, моноколеса и другие СИМ считаются удобным и экологичным видом транспорта. Летом многие новосибирцы предпочитают использовать его для передвижения.

Учитывая возрастающую популярность СИМ, в июне проводится социальная кампания «Уступайте пешеходам – они главные на тротуаре!». Ее цель – напомнить, что пренебрежение правилами может привести к ДТП.

Участникам движения важно знать и соблюдать правила передвижения с использованием СИМ на различных участках дорог. При этом нужно помнить, что на тротуаре приоритет движения имеют пешие участники, и что при пересечении дороги в зоне пешеходного перехода, водителю электросамоката необходимо спешиваться.
 

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