Как часто в Новосибирске случаются аварии с участием электросамокатов и других «средств индивидуальной мобильности»?

За пять месяцев текущего года в Новосибирске произошло 17 автоаварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в результате которых травмированы были 18 человек. Данные показатели в несколько раз превышают прошлогодние.



Электросамокаты, моноколеса и другие СИМ считаются удобным и экологичным видом транспорта. Летом многие новосибирцы предпочитают использовать его для передвижения.



Учитывая возрастающую популярность СИМ, в июне проводится социальная кампания «Уступайте пешеходам – они главные на тротуаре!». Ее цель – напомнить, что пренебрежение правилами может привести к ДТП.



Участникам движения важно знать и соблюдать правила передвижения с использованием СИМ на различных участках дорог. При этом нужно помнить, что на тротуаре приоритет движения имеют пешие участники, и что при пересечении дороги в зоне пешеходного перехода, водителю электросамоката необходимо спешиваться.

