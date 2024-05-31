Почти 130 троллейбусов «Горожанин» получит Новосибирск в 2024 году

В своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что до конца года город получит 129 троллейбусов «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Градоначальник отметил, что эти машины позволяют продлить маршрут без строительства контактной сети и тяговых подстанций.



График поставки троллейбусов составлен до 1 ноября, поставщик его соблюдает. 16 единиц бело-голубой модели УТТЗ-6241.01 уже получили, техническая приёмка прошла успешно, написал господин Кудрявцев. С июля новый транспорт начнет работать по маршруту №7, который продлят до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный» на Гусинобродском шоссе.

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева