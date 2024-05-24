26 мая в Новосибирске поменяются схемы курсирования общественного транспорта

26 мая на время подготовки Крестного хода и его проведения с 12 часов до 14 часов будут закрыты для транспортных средств отдельные участки улиц города и поменяет схемы движения общественный транспорт.



Автобусы:



- № 5, 28 – в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до площади им. Калинина: ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, Красный проспект, далее – по действующим схемам;

- № 13 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Большевистской: ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, далее – по действующей схеме;

- № 18 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Гоголя до ул. Кирова: ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, далее – по действующей схеме;

- № 8, 21, 54 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Большевистской до Вокзальной магистрали: Красный проспект, ул. Советская, проспект Димитрова, далее – по действующим схемам;

- № 31 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Челюскинцев до ул. Военной: ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, далее – по действующей схеме;

- № 75 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, проспект Димитрова, далее – по действующей схеме;

- № 79, 96 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Гоголя до ул. Челюскинцев: ул. Мичурина, ул. Писарева, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, далее – по действующим схемам;

- № 95 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Фрунзе до Красного проспекта: ул. Семьи Шамшиных, ул. Писарева, далее – по действующей схеме;

- № 97 – в прямом и обратном направлениях на участке от Красного проспекта до ул. Кирова: ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, ул. Пролетарская, ул. Бориса Богаткова, далее – по действующей схеме;

- № 98 – в прямом и обратном направлениях на участке от Красного проспекта до ул. Бориса Богаткова: ул. Писарева, ул. Семьи Шамшиных, ул. Военная, ул. Пролетарская, далее – по действующей схеме.



Маршрутки:



- № 8, 45 – в прямом и обратном направлениях на участке от Вокзальной магистрали до ул. Кирова: проспект Димитрова, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, далее – по действующей схеме;

- № 11 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Нарымской до ул. Военной: ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Мичурина, ул. Гоголя, ул. Семьи Шамшиных, далее – по действующей схеме;

- № 13 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта: ул. Нарымская, ул. Железнодорожная, ул. Писарева, далее – по действующей схеме;

- № 44 – на участке от Вокзальной магистрали до ул. Кирова: проспект Димитрова, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, далее – по действующей схеме;

- № 44а – от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, проспект Димитрова, далее – по действующей схеме;

- № 48 – в прямом направлении на участке от ул. Крылова до ул. Челюскинцев: ул. Каменская, ул. Гоголя, ул. Мичурина, ул. Писарева, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, далее – по действующей схеме. В обратном направлении на участке от конечного остановочного пункта «Колледж им. Н. А. Лунина» до ул. Крылова: ул. Железнодорожная, ул. Писарева, ул. Мичурина, далее – по действующей схеме;

- № 51 – в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Военной до Вокзальной магистрали: ул. Семьи Шамшиных, ул. Писарева, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, проспект Димитрова, далее – по действующей схеме.

Троллейбусы:



- № 5 – в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Микрорайон «Стрижи», ул. Кубовая, ул. Кедровая, 1-е Мочищенское шоссе, Мочищенское шоссе, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская»;

- № 10 – конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская», Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»;

- № 13 – конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «ДК им. Кирова», ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

- № 23 – конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, разворот для движения в обратном направлении в районе кольца Березовой рощи, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»;

- № 36 – конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная», ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, разворот для движения в обратном направлении в районе кольца Березовой рощи, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная».