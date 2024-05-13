В Родительский день для новосибирцев будет ходить дополнительный транспорт

14 мая будет обеспечен стопроцентный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ.
По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, в связи с проведением Радоницы 14 мая будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ, для перевозки жителей города, а также организованы дополнительные маршруты общественного транспорта.
В течение дня для удобства пассажиров будут следовать 3 автобуса по маршруту «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище» и 3 маршрутных такси «Магазин «Золотая Нива» – Гусинобродское кладбище».
100% выпуск подвижного состава будет обеспечен на маршрутах:
Троллейбусы:
- № 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
- № 5 «Микрорайон «Стрижи» – Ул. Ленинградская»;
- № 26 «Затулинский ж/м – Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в межпиковое время).
Трамвай:
- № 3 «Молкомбинат – М. «Площадь Маркса».
Автобусы:
- № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;
- № 36 «Микрорайон «Щ» – ул. Колыванская»;
- № 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;
- № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;
- № 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;
- № 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;
- № 77л «Ул. Ветлужская – Сады»;
- № 9 «Ул. Колыванская – Юго-Западный ж/м»;
- № 27 «Пл. им. Калинина – Северное кладбище»;
- № 46 «Северное кладбище – Автопорт «Калининский»;
- № 53 «Пл. им. Калинина – Крылья»;
- № 64 «Ул. Тюленина – ТЦ «Мегаполис»;
- № 73 «Ул. Флотская – Северное кладбище».
Маршрутки:
- № 30 «Ул. Амбулаторная – Сад им. Дзержинского – Ул. Амбулаторная»;
- № 30а «Ул. Амбулаторная – Новосибирский автовокзал-Главный – Ул. Амбулаторная»;
- № 73 «Северное кладбище – ДК Кирова».
Перевозить пассажиров будут по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт («Карта студента», «Карта школьника», «ЕТК», «Социальная карта») и ЕСПБ.
На территории общественных кладбищ города Новосибирска «Заельцовское», «Гусинобродское», «Клещихинское» 14 мая с 9.00 до 19.00 будет введено временное ограничение въезда и прекращение движения транспорта. Ограничение не распространяется на транспортные средства для оказания ритуальных услуг и транспорт коммунального хозяйства.
Также на всех общественных кладбищах города Новосибирска будет организована охрана общественного порядка и безопасности граждан силами сотрудников Управления МВД России по городу Новосибирску.
Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска 14 мая с 8.00 до 16.00 для развоза горожан организует бесплатный транспорт на территориях Гусинобродского, Заельцовского и Клещихинского кладбищ.
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