В Родительский день для новосибирцев будет ходить дополнительный транспорт

По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, в связи с проведением Радоницы 14 мая будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ, для перевозки жителей города, а также организованы дополнительные маршруты общественного транспорта.



В течение дня для удобства пассажиров будут следовать 3 автобуса по маршруту «Площадь им. Калинина – Заельцовское кладбище» и 3 маршрутных такси «Магазин «Золотая Нива» – Гусинобродское кладбище».



100% выпуск подвижного состава будет обеспечен на маршрутах:



Троллейбусы:

- № 2 «Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск-Главный»;

- № 5 «Микрорайон «Стрижи» – Ул. Ленинградская»;

- № 26 «Затулинский ж/м – Молкомбинат» (три троллейбуса без захода в депо в межпиковое время).



Трамвай:

- № 3 «Молкомбинат – М. «Площадь Маркса».



Автобусы:

- № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ»;

- № 36 «Микрорайон «Щ» – ул. Колыванская»;

- № 50 «Ул. Твардовского – УМ-3»;

- № 54 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»;

- № 54к «Ст. Матвеевка – СНТ «Кедр»;

- № 68 «Ст. Матвеевка – М. «Студенческая»;

- № 77л «Ул. Ветлужская – Сады»;

- № 9 «Ул. Колыванская – Юго-Западный ж/м»;

- № 27 «Пл. им. Калинина – Северное кладбище»;

- № 46 «Северное кладбище – Автопорт «Калининский»;

- № 53 «Пл. им. Калинина – Крылья»;

- № 64 «Ул. Тюленина – ТЦ «Мегаполис»;

- № 73 «Ул. Флотская – Северное кладбище».



Маршрутки:

- № 30 «Ул. Амбулаторная – Сад им. Дзержинского – Ул. Амбулаторная»;

- № 30а «Ул. Амбулаторная – Новосибирский автовокзал-Главный – Ул. Амбулаторная»;

- № 73 «Северное кладбище – ДК Кирова».