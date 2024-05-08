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Транспорт

Вечером 9 мая для новосибирцев запустят дополнительный транспорт

Он будет развозить горожан после мероприятий в честь Дня Победы.

pxhere.com

9 мая будут организованы площадки общественного пассажирского транспорта для доставки горожан в отдаленные районы по завершении праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы.

Подвижной состав сосредоточат на следующих остановочных пунктах.

«М. «Речной вокзал» в 21.00.

Автобусы:

№ 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;

№ 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м;

№ 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;

№ 21 — Речной вокзал — УМ-3;

№ 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;

№ 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.

«М. «Октябрьская» в 22.45.

Автобусы:

№ 18 — Октябрьская — Ключ-Камышенское плато;

№ 97 — Октябрьская — Цветущая Плющиха.

Троллейбусы:

№ 10 — Октябрьская — Сад им. Дзержинского.

«Площадь им. Калинина» в 22.40.

Автобусы:

№ 14 — Пл. им. Калинина — Пос. Северный;

№ 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище;

№ 30 — Пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха;

№ 34 — Пл. им. Калинина — ул. Тюленина.

Троллейбусы:

№ 5 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»;

«Вокзал «Новосибирск—Главный» в 22.40:

Автобусы:

№ 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Пос. Северный;

№ 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Цветущая Плющиха.

Троллейбусы:

№ 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад им. Дзержинского.

«М. «Площадь Маркса» в 22.30.

Автобусы:

№ 16 — М. «Площадь Маркса» — Затон;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Акварельный»;

№ 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы;

№ 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;

№ 57 — М. «Площадь Маркса» — Ул. Александра Чистякова.

Троллейбусы:

№ 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Новомарусино»;

№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Ул. Александра Чистякова.

«Магазин «Кристалл» в 22.30.

Автобусы:

№ 60 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;

№ 60 — Магазин «Кристалл» — Ул. Дюканова.

Троллейбус:

№ 8 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м.

«М. «Студенческая» в 22.30.

Автобусы:

№ 45 — «М. «Студенческая» — Чемской бор;

№ 68 — «М. «Студенческая» — Ст. Матвеевка.

«Ул. Мостовая» в 22.20.

Трамвай:

№ 13 — Ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.

«ул. Восход» в 22.20.

Троллейбусы:

№ 7 — Ул. Восход — Станиславский ж/м;

№ 7 — Ул. Восход — Ул. Лазурная.

«Ул. Зыряновская» в 22.20

Трамвай:

№ 13 — Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева.

«Магазин «Золотая Нива» в 22.40.

Маршрутное такси:

№ 90 — Магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.

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