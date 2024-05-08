Вечером 9 мая для новосибирцев запустят дополнительный транспорт

Он будет развозить горожан после мероприятий в честь Дня Победы.
9 мая будут организованы площадки общественного пассажирского транспорта для доставки горожан в отдаленные районы по завершении праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы.
Подвижной состав сосредоточат на следующих остановочных пунктах.
«М. «Речной вокзал» в 21.00.
Автобусы:
№ 8 — Речной вокзал — Цветной проезд;
№ 9 — Речной вокзал — Юго-Западный ж/м;
№ 13 — Речной вокзал — Ключ-Камышенское плато;
№ 21 — Речной вокзал — УМ-3;
№ 36 — Речной вокзал — Микрорайон «Щ»;
№ 54 — Речной вокзал — ул. Твардовского.
«М. «Октябрьская» в 22.45.
Автобусы:
№ 18 — Октябрьская — Ключ-Камышенское плато;
№ 97 — Октябрьская — Цветущая Плющиха.
Троллейбусы:
№ 10 — Октябрьская — Сад им. Дзержинского.
«Площадь им. Калинина» в 22.40.
Автобусы:
№ 14 — Пл. им. Калинина — Пос. Северный;
№ 27 — Пл. им. Калинина — Северное кладбище;
№ 30 — Пл. им. Калинина — Цветущая Плющиха;
№ 34 — Пл. им. Калинина — ул. Тюленина.
Троллейбусы:
№ 5 — Пл. им. Калинина — Микрорайон «Стрижи»;
«Вокзал «Новосибирск—Главный» в 22.40:
Автобусы:
№ 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Пос. Северный;
№ 96 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Цветущая Плющиха.
Троллейбусы:
№ 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад им. Дзержинского.
«М. «Площадь Маркса» в 22.30.
Автобусы:
№ 16 — М. «Площадь Маркса» — Затон;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Юго-Западный ж/м;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Акварельный»;
№ 43 — М. «Площадь Маркса» — Белые росы;
№ 57 — М. «Площадь Маркса» — Микрорайон «Чистая Слобода»;
№ 57 — М. «Площадь Маркса» — Ул. Александра Чистякова.
Троллейбусы:
№ 7 — М. «Площадь Маркса» — Станиславский ж/м;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — ЖК «Новомарусино»;
№ 29 — М. «Площадь Маркса» — Ул. Александра Чистякова.
«Магазин «Кристалл» в 22.30.
Автобусы:
№ 60 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м;
№ 60 — Магазин «Кристалл» — Ул. Дюканова.
Троллейбус:
№ 8 — Магазин «Кристалл» — Затулинский ж/м.
«М. «Студенческая» в 22.30.
Автобусы:
№ 45 — «М. «Студенческая» — Чемской бор;
№ 68 — «М. «Студенческая» — Ст. Матвеевка.
«Ул. Мостовая» в 22.20.
Трамвай:
№ 13 — Ул. Мостовая — Гусинобродское шоссе.
«ул. Восход» в 22.20.
Троллейбусы:
№ 7 — Ул. Восход — Станиславский ж/м;
№ 7 — Ул. Восход — Ул. Лазурная.
«Ул. Зыряновская» в 22.20
Трамвай:
№ 13 — Гусинобродское шоссе — Ул. Писарева.
«Магазин «Золотая Нива» в 22.40.
Маршрутное такси:
№ 90 — Магазин «Золотая Нива» — Цветущая Плющиха.
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