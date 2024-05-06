Новосибирская область примет Международный транспортный форум

В июне 2024 года в Новосибирской области пройдет XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура» – главные отраслевые события региона. Регистрация для участия в форуме уже стартовала.

«XI Международный Сибирский транспортный форум даёт возможность всем представителям отрасли продемонстрировать и внедрить современные технологии и идеи, ускорить реализацию механизмов государственно-частного партнёрства и совершенствовать систему подготовки кадров. Представители власти, бизнеса, научно-исследовательских организаций, разработчики и производители встретятся на одной площадке, чтобы в течение трех дней обсудить развитие и перспективы транспортного комплекса и расширение транспортно-логистической инфраструктуры. Развитие экономики и туристического потенциала региона, реализация инфраструктурных проектов и повышение качества жизни людей напрямую зависит от транспортной отрасли», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов.

Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии пройдут по 10 актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры.

В открытых дискуссиях оффлайн и онлайн эксперты обсудят будущее нацпроекта «Транспорт», роль Сибири в транспортно-экономический баланс в экономике России, приоритеты отрасли до 2030 года, кадровый потенциал.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, ежегодно Сибирский транспортный форум становится площадкой для дискуссий в различных областях, казалось бы, далеких от дорожной и транспортной тематики. «Мы обсуждаем применение новых материалов в дорожно-строительной области, их физические и химические свойства. Много внимания уделяется логистике, торговле и развитию коммуникации между разными странами, налаживанию транспортной доступности по земле, воздуху и воде. Отдельные дискуссии касаются ставшего уже привычным для обывателя развития искусственного интеллекта, который может быть внедрен в состав интеллектуальной транспортной системы. Это безусловно позволяет улучшить коммуникацию между представителями власти и рынка, наладить сотрудничество Сибири с различными партнерами по всей России и за рубежом» – подчеркнул министр.

Форум и выставка проводятся Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Форум проходит в 11 раз. В 2023 году в мероприятии приняли участие более 5000 человек из 58 регионов России. За три дня мероприятий состоялось 28 мероприятий, в которых приняли участие более 200 спикеров и модераторов. На площади более 2000 м² представили свои достижения 53 компаний-экспонентов.



Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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