4 и 7 мая в Новосибирске изменят маршруты общественного транспорта

В связи с подготовкой к проведению военного парада войск Новосибирского гарнизона, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, будет временно ограничено движение транспортных средств, а также изменены схемы движения общественного транспорта.

4 мая с 12 часов до 18 часов и 7 мая с 18.30 до 22.30 временно ограничивается движение транспортных средств по:

— Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— Октябрьской магистрали и ул. Кирова на участке от Красного проспекта до ул. Восход.

На период закрытия участков Красного проспекта, ул. Орджоникидзе и Октябрьской магистрали движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим схемам:

автобусы:

— № 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующим схемам;

— № 95 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Фрунзе до ул. Гоголя: ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 18 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 5, 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до ул. Гоголя: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

— № 13 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Большевистской до ул. Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 97, 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

— № 75 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующей схеме.

Маршрутки:

— № 8, 45 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующим схемам;

— № 44 — на участке от Вокзальной магистрали до ул. Кирова: ул. Советская, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, ул. Большевистская, ул. Восход, далее — по действующей схеме;

— № 44а — на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующей схеме;

— № 51 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Военной до ул. Ленина: ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, площадь Лунинцев, ул. Челюскинцев, далее — по действующей схеме;

— № 48 — в прямом направлении на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя: ул. Каменская, далее ¬ по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

Троллейбусы:

— № 5 — в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Микрорайон «Стрижи», ул. Кубовая, ул. Кедровая, 1-е Мочищенское шоссе, Мочищенское шоссе, Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, ул. Нарымская, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Аэропорт, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское шоссе, ул. Кедровая, ул. Кубовая, конечный остановочный пункт «Микрорайон «Стрижи»;

— № 10 — конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского», проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Восход, ул. Большевистская, Красный проспект, разворот для движения в обратном направлении в районе остановочного пункта «Ул. Колыванская», Красный проспект, ул. Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, проспект Дзержинского, конечный остановочный пункт «Сад им. Дзержинского»;

— № 13 — в прямом направлении: конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская, Красный проспект, ул. Большевистская, конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал». В обратном направлении: конечный остановочный пункт «М. «Речной вокзал», ул. Большевистская, Красный проспект, ул. Советская, ул. Нарымская, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

— № 36 — в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная», ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, ул. Гоголя, ул. Челюскинцев, конечный остановочный пункт «Вокзал «Новосибирск-Главный».