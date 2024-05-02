В пасхальную ночь для новосибирцев запустят дополнительный транспорт

По информации управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, во вторую смену 4 мая будет обеспечен 100% выпуск подвижного состава для доставки жителей города на пасхальное богослужение.

Также с 22 часов 4 мая и до 4 часов 5 мая будет организована работа троллейбусов для доставки жителей города после богослужения в отдаленные районы города по нижеперечисленным маршрутам:

— остановочный пункт «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, Красный проспект, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, остановочный пункт «Станиславский ж/м» — в прямом направлении. В обратном направлении: остановочный пункт «Станиславский ж/м», ул. Станиславского, ул. Титова, проспект Карла Маркса, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, остановочный пункт «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74);

— остановочный пункт «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74), ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная, проспект Дзержинского, ул. Гоголя — Вознесенский кафедральный собор (ул. Советская, 91), ул. Челюскинцев, ул. Нарымская, ул. Советская — Собор Александра Невского (ул. Советская, 1а), Красный проспект, Большевистская, ул. Восход, ул. Кирова, остановочный пункт «Ул. Ленинградская» — в прямом направлении. В обратном направлении: остановочный пункт «Ул. Ленинградская», ул. Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, остановочный пункт «Ул. Учительская» — Знаменский храм (ул. Богдана Хмельницкого, 74).

Выделенный на указанные маршруты подвижной состав оборудуют трафаретами.

Перевозить пассажиров будут по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт («Карта студента», «Карта школьника», «ЕТК», «Социальная карта») и ЕСПБ.