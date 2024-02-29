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Транспорт

В новосибирских трамваях планируют установить видеокамеры

Ожидается, что закупка видеорегистраторов обойдется более чем в 900 миллионов рублей.

pxhere.com

В Новосибирске «Горэлектротранспорт» определил подрядчика на установку видеорегистраторов в 20 трамваев — стоимость контракта составила 900,6 млн рублей, сообщает НДН.инфо. Как указывается на сайте госзакупок, в каждом из вагонов нужно поставить не менее восьми видеорегистраторов с привязкой к системе ГЛОНАСС.

Все работы должны быть выполнены до конца этого года. На модернизацию одного трамвая у победителя торгов будет 60 календарных дней. Камеры должны быть оснащены устройствами для хранения данных, вмещающими данные видеозаписи за 30 суток.

Один видеорегистратор должен быть установлен на крыше трамвая, второй — за правым бортом. Как минимум четыре — в самом салоне, плюс еще два — в кабине водителя.

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