В новосибирских трамваях планируют установить видеокамеры

В Новосибирске «Горэлектротранспорт» определил подрядчика на установку видеорегистраторов в 20 трамваев — стоимость контракта составила 900,6 млн рублей, сообщает НДН.инфо. Как указывается на сайте госзакупок, в каждом из вагонов нужно поставить не менее восьми видеорегистраторов с привязкой к системе ГЛОНАСС.

Все работы должны быть выполнены до конца этого года. На модернизацию одного трамвая у победителя торгов будет 60 календарных дней. Камеры должны быть оснащены устройствами для хранения данных, вмещающими данные видеозаписи за 30 суток.

Один видеорегистратор должен быть установлен на крыше трамвая, второй — за правым бортом. Как минимум четыре — в самом салоне, плюс еще два — в кабине водителя.