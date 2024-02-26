В Новосибирской области повысят уровень сервиса в электропоездах

Компания «Экспресс-пригород» станет активным участником процесса по повышению эффективности работы с помощью национального проекта «Производительность труда»: в компании внедрят бережливые технологии и изменят подход к оформлению проездных документов.

На протяжении 25 лет АО «Экспресс-пригород» обеспечивает перевозку населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Новосибирской области. В феврале 2024 компания вступила в нацпроект «Производительность труда» – с его помощью в компании решили оптимизировать процесс по оформлению билетов на поезда пригородного сообщения.



«Развитие транспортной отрасли – одна из важных задач, которую ставит перед нами губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Радует, что предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, начинают внедрять бережливые процессы и повышать производительность, тем самым повышая уровень сервиса для жителей области. В нацпроекте уже участвует «Новосибгортранс» – преобразования идут в цехе ремонта и технического обслуживания автобусов. Теперь, благодаря нацпроекту, будет оптимизирован процесс оформления билетов в пригородном железнодорожном сообщении», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников



В качестве пилотной площадки выбрана наиболее пассажирообразующая станция на всей Западно-Сибирской железной дороге – пригородный вокзал на станции Новосибирск-Главный. Впоследствии программа будет реализована на всех производственных участках. Внедрять инструменты бережливого производства сотрудники компании будут при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области. Сейчас рабочая группа проходит обучение инструментам бережливого производства и скоро начнет диагностику процесса по оформлению билетов и поиск потерь.



«Понимая, что улучшение качества обслуживания пассажиров возможно только после максимальной автоматизации процессов оформления проездных документов, упрощающих процесс покупки билета для пассажира, компания внедряет новые технологии. В ближайшие полгода наша цель увеличить производительность труда на 5% с перспективой повышения показателя до 15% в течение трех лет», – говорит генеральный директор компании «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.