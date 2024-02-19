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Транспорт

За год проезд в новосибирском такси подорожал на 20%

Сейчас поездки на небольшие расстояния стоят в диапазоне 400–700 рублей.

pexels.com

В Новосибирске услуги такси за год подорожали на 20%, сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на данные компании «Яндекс». 

Средняя цена за минуту поездки поднялась с 15 до 19 рублей. Расходы таксопарков и частных водителей выросли на 60-70% за год. Поездка на небольшое расстояние теперь обходится в 400-700 рублей, на дальние — 700-900 рублей. 

Нехватка водителей в мегаполисе доходит до 15%. Таксисты недовольны сложившейся ситуацией, так как комиссия агрегаторов составляет 30%, пишет издание. Вместе с тем продолжают расти траты на содержание автомобиля.

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