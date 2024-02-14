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Транспорт

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска рассказал о сроках сдачи станции метро «Спортивная»

Сейчас на «Спортивной» начались пуско-наладочные работы.

На станции метро «Спортивная» стартовали пуско-наладочные работы. Об этом сообщил и. о. мэра Олег Клемешов в ходе сессии Горсовета, пишет BFM-Новосибирск. В ближайшем будущем станцию планируют запустить, в 2024 году она будет готова принять пассажиров. Процесс строительства задержался из-за прохождения Главгосэкспертизы.

«Сегодня завершены все работы по строительству, и ведутся работы по проведению пуско-наладочных работ», – прокомментировал господин Клемешов.

После прохождения экспертизы городские власти смогут открыть станцию. После этого ожидается увеличение пассажиропотока подземки на 6%.

Фото: «СпецТрансСтрой»

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