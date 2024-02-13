В Новосибирск в этом году поступит 149 троллейбусов

В Новосибирске в 2024 году появится 149 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. 20 из них прибудет в город до конца февраля – это последняя партия из 120, закупленных в прошлом году, сообщает Телеграм-канал мэрии Новосибирска.



Два дополнительных контракта на поставку в 2024 году еще 129 троллейбусов заключены в конце прошлого года: 49 машин поступит в Новосибирск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», еще 80 единиц приобретено на условиях финансового лизинга при софинансировании областного и городского бюджетов.



Новые троллейбусы будут использоваться для обслуживания в первую очередь отдалённых микрорайонов, таких как «Стрижи», «Родники», Ключ-Камышенское Плато, «Радуга Сибири», Плющихинский ж/м. Планируется организовать троллейбусные маршруты до улиц Полякова и Амбулаторной, пустить троллейбус до Новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе.

Фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска