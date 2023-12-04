В следующем году для новосибирцев станет доступна «Карта жителя»

В 2024 году в Новосибирской области заработает сервис по оплате проезда в общественном транспорте на базе «Карты жителя Новосибирской области». Новый сервис заменит устаревшие микропроцессорные карты «Социальная карта» и позволит внедрить льготы в автобусах по всей области.

Вопрос по внедрению «Карты жителя Новосибирской области» прорабатывают региональные министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство цифрового развития и связи совместно с оператором автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте. ИТ-компания ООО «СберТройка» сможет подключиться к общей системе и интегрировать возможность оплаты проезда в сервис «Карта жителя».

«Планируется, что такой подход облегчит расчеты для перевозчиков и позволит пассажирам использовать одну карту для расчета, а не иметь при себе одну банковскую и одну транспортную. Такое решение позволит гражданам, имеющим льготы на проезд, пользоваться ими на территории всего региона без ограничений. По сути, мы хотим предоставить универсальное и бесшовное решение не только гражданам, но и перевозчикам», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Ранее министерство цифрового развития и связи Новосибирской области проводило тестирование такой возможности в пилотном режиме. Участники фокус-группы, которые раньше использовали МПК «Социальная карта», первыми получили возможность оценить преимущества сервиса.

В ближайшее время в рамках второго этапа тестирования сервиса проезд со скидкой 50% по «Карте жителя» станет доступен группе студентов. Чтобы пользоваться льготой, им нужно будет привязать к «Карте жителя» банковскую карту платежной системы МИР и оплачивать ею проезд. После успешного пилотирования транспортный сервис будет доступен всем новосибирским льготникам.

«Для тех категорий граждан, которым мы сможем подтвердить льготу через наши информационные системы, транспортный сервис будет подключаться беззаявительно, то есть проактивно. Оповещение о возможности льготного проезда придет в личный кабинет «Карты жителя», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.