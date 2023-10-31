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Стоимость жетона в новосибирском метро хотят поднять до 38 рублей

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На данный момент известно, что до 23 декабря этого года расценки точно менять не будут.

Руководство Новосибирского метрополитена обратилось с предложением к областному департаменту по тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет издание НГС. Заявку метрополитена с экономическим обоснованием должны рассмотреть в течение сорока пяти дней. Ответ властей станет известен после 20 ноября.

На данный момент известно, что до 23 декабря этого года расценки точно менять не будут. Однако после этого числа стоимость проезда в городской подземке может повыситься.

В пресс-центре городской администрации ценовую политику в общественном транспорте пока не комментируют.

Фото: Новосибирский метрополитен

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