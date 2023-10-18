Для Новосибирска закупят троллейбусы почти на 5 миллиардов рублей

Новосибирский «Горэлектротранспорт» объявил аукцион на закупку 80 низкопольных троллейбусов, следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

За новый общественный транспорт заплатят 4,9 млрд рублей, пишет «АиФ-Новосибирск».. Согласно договору, подрядчик должен будет доставить троллейбусы, произведенные не позднее текущего года. Также они должны быть полностью новые, не подвергавшиеся ремонту, восстановлению или не использовавшиеся как выставочные образцы.

Каждый троллейбус должен вмещать от 90 до 100 человек, не менее 33 мест должны быть сидячими. Внутри салона должно быть место для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске. Они должны эксплуатироваться не менее двенадцати лет.

В салонах троллейбусов должны быть табло, видеорегистраторы, USB-розетки для зарядки гаджетов, системы бескондукторного обслуживания пассажиров. Последнюю партию троллейбусов подрядчик передать городу до 30 ноября 2024-го.