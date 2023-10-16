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На ремонт станции метро «Заельцовская» в Новосибирске потратят 8,7 млн рублей

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Ремонтными работами будут заниматься по будням с часа ночи до пяти утра.

На станции «Заельцовская» в новосибирском метро собираются сделать капитальный ремонт освещения — работы оцениваются на сумму 8,7 млн рублей. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.

Поиск подрядчика начал МУП «Новосибирский метрополитен» — освещение заменят на пассажирской платформе, подплатформенном участке и в служебных помещениях, пишет «АиФ-Новосибирск». Работники заменят светильники и кабели на новые.

«Работы производить в рабочие дни, с 01:00 до 05:00 часов», — сказано в информации к торгам.

Гарантийный срок на работы обозначили в два года. Подрядчика выберут 9 ноября, закончить ремонт следует до 10 апреля 2024-го.

Фото: 2ГИС

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