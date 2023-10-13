Более 17 тысяч пассажиров за 2023 год воспользовались водными маршрутами в Новосибирской области

Двумя речными маршрутами, организованными министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, за пять месяцев успели воспользоваться более 17 тысяч человек. Речной транспорт работал в соответствии с заранее установленным расписанием времени и остановок, такими как остров Кудряш, Бибиха, Седова Заимка, Северо-Чемской жилмассив и другие.



«В этом году весь речной транспорт ходил по удобному расписанию, количество пассажиров стабильно высокое. Это доказывает, что пассажирская навигация по Оби составляет хорошую конкуренцию дорожному транспорту особенно в летнее время. В следующем году в планах минтранса региона также сохранить 2 речных маршрута и увеличить количество пассажиров, пользующихся водным транспортом», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.



В 2020 году, когда пассажирская навигация по Оби только запустилась, в работе был только один маршрут, и количество пассажиров составляло 6 142 человека. С 2021 добавили еще один маршрут, и количество людей увеличилось: 13 440. Показатели прошлого года сопоставимы с 2023 годом – на уровне более 17 тысяч.