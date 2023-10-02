До конца года районы Новосибирской области получат рекордное количество автобусов

Как доложил главе региона врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, по специальному казначейскому кредиту, на основании решения, принятого на заседании штаба, которое провел Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, планируется приобретение 206 автобусов для 32 муниципальных образований Новосибирской области.

В нескольких районах конкурсные процедуры завершены, на сегодняшний момент уже 16 единиц автобусов марки ПАЗ и ГАЗель поставлено в Новосибирскую область, и находится на предприятиях. Это Доволенский (7 единиц), Татарский (1 единица), Усть-Тарский (6 единиц), и Северный (2 единицы) районы.

В трех муниципальных образованиях, Каргатский, Чулымский районы и город Обь, процедуры начаты и завершатся 10 октября. По остальным заключённым контрактам сроки поставки транспорта определены до 15 декабря 2023 года.