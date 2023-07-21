Андрей Травников: Мы резко увеличили расходы областного бюджета на общественный транспорт

Андрей Травников призвал муниципальные власти и руководство предприятия пользоваться и федеральной, и региональной программами для обновления парка автобусов, думать об экономике предприятия: «Глава города доволен, но важно, чтобы и горожане почувствовали эти изменения. Мы резко увеличили расходы областного бюджета на общественный транспорт – сегодня в отрасль приходят средства на сумму до полутора миллиардов рублей. Я настаиваю, чтобы смотрели на оптимальность маршрутной сети, на соблюдение графика движения автобусов. Мы даём деньги не только для того, чтобы предприятия гнались исключительно за прибылью, а водители думали только о выручке, но чтобы соблюдались графики движения. Требуйте, дожимайте – мы даём деньги для того, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров», – подчеркнул губернатор.