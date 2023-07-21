Андрей Травников: Мы резко увеличили расходы областного бюджета на общественный транспорт

«Сегодня в отрасль приходят средства на сумму до полутора миллиардов рублей», — отметил глава региона.
Губернатор Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в рамках рабочей поездки в Искитимский район проконтролировали работу ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие города Искитима».
Как доложил Губернатору глава Искитима Сергей Завражин, если нынешний порядок финансирования сохранится, то в течение 3-4 лет все автобусы ПАТП сможет поменять. «Потребность у нас – 26 автобусов, 6 у нас есть, 8 берём в этом году. Ещё надо будет купить 12 машин. Спасибо депутатам законодательного собрания Новосибирской области, что нашу инициативу о выделении субсидии поддержали – для нашего города это просто спасение, так уверенно себя не чувствовали никогда», – заверил Завражин.
Андрей Травников призвал муниципальные власти и руководство предприятия пользоваться и федеральной, и региональной программами для обновления парка автобусов, думать об экономике предприятия: «Глава города доволен, но важно, чтобы и горожане почувствовали эти изменения. Мы резко увеличили расходы областного бюджета на общественный транспорт – сегодня в отрасль приходят средства на сумму до полутора миллиардов рублей. Я настаиваю, чтобы смотрели на оптимальность маршрутной сети, на соблюдение графика движения автобусов. Мы даём деньги не только для того, чтобы предприятия гнались исключительно за прибылью, а водители думали только о выручке, но чтобы соблюдались графики движения. Требуйте, дожимайте – мы даём деньги для того, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров», – подчеркнул губернатор.
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