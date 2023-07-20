До конца 2023 года в Новосибирскую область поступят новые электрички

В Новосибирскую область до конца 2023 года придут новые электрички. Об этом информирует РЖД в своем Telegram-канале. Точное число электричек, которые поставят в наш регион, на данный момент неизвестно.

В общей сложности новые поезда поступят в одиннадцать субъектов РФ. Парки регионов пополнят 37 электропоездов двух разных видов (ЭП3Д и ЭП2ДМ), выпущенных на Демиховском машиностроительном заводе.

«До конца текущего года продолжим обновлять парк электричек в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях», — отмечается в сообщении РЖД.