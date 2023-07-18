При строительстве станции метро «Спортивная» в Новосибирске обнаружили нарушения на 200 миллионов

В Новосибирске прокуратура выявила нарушения закона при строительстве станции метро «Спортивная», пишет АиФ-Новосибирск. Метрополитен выдал подрядчику займ и не получил деньги обратно. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, МУП «Новосибирский метрополитен» предоставил займ коммерческой фирме на строительство станции возле нового ЛДС. Выделенная сумма составила 200 миллионов рублей. Подрядчик не вернул деньги в срок, но МУП продлило с ним контракт без согласия учредителя — департамента земельных и имущественных отношений мэрии города.

Нарушения федерального законодательства выявила прокурорская проверка. «Прокуратура города внесла представления заместителю мэра, начальнику МУП „Новосибирский метрополитен“ с требованием об устранении указанных нарушений», — отметили в ведомстве.

Фото: архивы пресс-служб