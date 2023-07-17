В Новосибирской области потратят миллиард рублей на модернизацию парка общественного транспорта

«Одобрено предложение по выделению специальных казначейских кредитов в размере 1 млрд рублей на обновление и приобретение 206 автобусов по 466 маршрутам», – рассказал Александр Жуков.

Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в планах на выделенные средства закупить 206 автобусов разного класса для муниципальных образований региона: среди которых 5 – большого класса, 48 – среднего и 153 – малого. Закупка подвижного состава начнется сразу, как только кредит будет доведен. По распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, новый подвижной состав на безвозмездной основе получат 32 муниципальных образования, среди которых есть города Искитим, Бердск и Обь.

Все автобусы должны быть оснащены маршрутоуказателями, оборудованием для граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда.

Реализация казначейского кредита позволит обновить подвижной состав в муниципалитетах региона, в которых в общей сложности живет более миллиона человек.