Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с неработающими кондиционерами в новых троллейбусах

Глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему в новых троллейбусах «Горожанин», на фоне жаркой погоды не работают кондиционеры. Мэр затронул этот вопрос на традиционном «Часе прессы», пишет BFM-Новосибирск.

Градоначальник отметил, что оборудование для кондиционирования салонов в городских троллейбусах исправно, однако многие пассажиры боятся простудиться и просят выключить кондиционер, предпочитая проветривать салон с помощью открытых оконных створок.

«Не всем нравится интенсивность работы кондиционеров. Некоторые открывают окна. А если открыть форточки, то охладить сибирский климат весь невозможно. Кому-то вообще не нравится, что кондиционер работает, и это сказывается плохо на их самочувствии. Вот этот дисбаланс между пассажирами – он бывает», – сказал мэр.