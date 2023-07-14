18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с неработающими кондиционерами в новых троллейбусах

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Кондиционеры в новом транспорте функционируют исправно. Тогда в чем причина?

nso.ru

Глава Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему в новых троллейбусах «Горожанин», на фоне жаркой погоды не работают кондиционеры. Мэр затронул этот вопрос на традиционном «Часе прессы», пишет BFM-Новосибирск.

Градоначальник отметил, что оборудование для кондиционирования салонов в городских троллейбусах исправно, однако многие пассажиры боятся простудиться и просят выключить кондиционер, предпочитая проветривать салон с помощью открытых оконных створок.

«Не всем нравится интенсивность работы кондиционеров. Некоторые открывают окна. А если открыть форточки, то охладить сибирский климат весь невозможно. Кому-то вообще не нравится, что кондиционер работает, и это сказывается плохо на их самочувствии. Вот этот дисбаланс между пассажирами – он бывает», – сказал мэр.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: