Восстановят ли движение трамваев по Октябрьскому мосту в Новосибирске?

Рассказал мэр города Анатолий Локоть.
Трамвайное движение через Октябрьский мост в Новосибирске восстанавливать не планируют. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна».
Как отметил глава города, предложение вернуть трамваи на мост сделала компания из Москвы, которая обсуждает с городской администрацией проект Дзержинской линии метро. Инициатива могла бы быть полезной для города, но её реализация, по словам Локтя, на данный момент невозможна. «Трафик не позволит забрать полосу у автомобилистов. Надо учитывать специфику города», — объяснил Анатолий Локоть.
Он так сообщил, что с задачей транспортировки пассажиров с одного берега на другой успешно справляется метромост, троллейбусы и автобусы.
Комментарии (0)