Восстановят ли движение трамваев по Октябрьскому мосту в Новосибирске?

Трамвайное движение через Октябрьский мост в Новосибирске восстанавливать не планируют. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в прямом эфире радио «Городская волна».

Как отметил глава города, предложение вернуть трамваи на мост сделала компания из Москвы, которая обсуждает с городской администрацией проект Дзержинской линии метро. Инициатива могла бы быть полезной для города, но её реализация, по словам Локтя, на данный момент невозможна. «Трафик не позволит забрать полосу у автомобилистов. Надо учитывать специфику города», — объяснил Анатолий Локоть.

Он так сообщил, что с задачей транспортировки пассажиров с одного берега на другой успешно справляется метромост, троллейбусы и автобусы.