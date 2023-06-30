На Сибирском транспортном форуме обсудили интеграцию туризма с железнодорожным транспортом

Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова отметила сотрудничество в сфере внутреннего туризма с РЖД. Одним из популярных туров у жителей страны стал круизный туристический поезд «Байкальская сказка» по маршруту Москва-Пермь-Екатеринбург-Новосибирск-Красноярск-Иркутск-Байкал. «Круизный поезд проходит через цепочку российских городов, в крупных городах для туристов проводят экскурсионную программу. 20 июня мы приняли такой поезд в Новосибирске, организовали для его 82-х пассажиров экскурсионную программу по центру города, речную прогулку «Шесть мостов» по Оби» и дегустацию блюд сибирской кухни», – рассказала Анна Павлова.



Доступность для жителей отдаленных сел и городов туристских объектов обеспечивают пригородные маршруты. С 2016 года АО «Экспресс-пригород» совместно с Западно-Сибирской железной дорогой при поддержке министерства транспортного и дорожного хозяйства Новосибирской области развивают детский проект «Краеведческий экспресс» туроператора «Парнас». Это организованная доставка школьников из самых далеких уголков области на пригородных поездах в Новосибирск – для знакомства со столицей региона и посещения значимых культурных и исторических объектов. Таким турпродуктом уже воспользовались 8400 школьников.



В планах министерства экономического развития Новосибирской области – расширение детских краеведческих программ за счет федерального «социального сертификата» на путешествия для школьников 5-9 классов. «Осенью этого года 3 тысячи школьников средних классов области смогут принять участие в программе бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря программе школьники бесплатно смогут путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями», – прокомментировала заместитель министра.