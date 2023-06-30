В Новосибирске стартовала масштабная реновации транспортного парка

Андрей Травников напомнил – необходимость модернизации этого вида транспорта назрела давно. Для того, чтобы ускорить эту работу, правительство региона нашло возможность реализовать не одну, а две программы с существенной долей софинансирования из областного бюджета.



«Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта «Народный бюджет» до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществлённой совместно областным и городским бюджетами и «Сбербанк лизинг». Спасибо всем нашим партнёрам! Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков», – подчеркнул губернатор.