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Ограничение на проезд авто в центре Новосибирска решили продлить до конца июля

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Ранее предполагалось, что улицу Ленина откроют для движения машин 10 июля.

Сиб.фм

В Новосибирске решено продлить до конца июля запрет для проезда автомобилей по улице Ленина. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.

«Принято решение продлить пешеходное состояние улицы Ленина еще как минимум на месяц, а дальше определимся», — сказал мэр.

Для проезда автомобилей с 3 июня 2023 года перекрыли улицу Ленина на участке от площади Ленина до улицы Советской. Причина — подготовка и проведение мероприятий в честь 130-летия сибирской столицы. Изначально планировалось открыть улицу 10 июля.

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