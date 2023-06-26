До конца 2023 года Новосибирск получит 120 новых троллейбусов

Губернатор Андрей Травников поручил областному минфину вместе с мэрией города подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов в Новосибирске.

«В прошлом году удалось сделать подарок горожанам в виде очередной партии новых автобусов. В этом году хотели подарить троллейбусы. По срокам все получается, со стороны финансирования задержек нет. Эту программу выполняем.



Предлагаю не останавливаться по троллейбусам, как я понимаю, обновляем только половину, пятьдесят процентов. Готовьте предложения о продолжении программы обновления троллейбусов в городе Новосибирске», – подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам оперативного совещания в правительстве.

Отметим, что в Новосибирске при поддержке облправительства реализуется программа обновления троллейбусов. На данный момент четыре новых троллейбуса уже доставлены в городское депо, ещё один находится в пути. Всего же Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов.