На День города в Новосибирске будет курсировать дополнительный транспорт

В Новосибирске в День города, 25 июня, после праздничных мероприятий в честь 130-летия организуют работу общественного транспорта для развоза жителей в отдаленные районы. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте города Новосибирска.

«25 июня во вторую смену регулярные перевозки автобусов № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутных такси № 18, 43, 63, троллейбусов № 7, 8 организуют по расписанию буднего дня», — сказано в сообщении.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.