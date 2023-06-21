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На День города в Новосибирске будет курсировать дополнительный транспорт

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В том числе организуют развоз новосибирцев в отдаленные районы.

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В Новосибирске в День города, 25 июня, после праздничных мероприятий в честь 130-летия организуют работу общественного транспорта для развоза жителей в отдаленные районы. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте города Новосибирска.

«25 июня во вторую смену регулярные перевозки автобусов № 5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутных такси № 18, 43, 63, троллейбусов № 7, 8 организуют по расписанию буднего дня», — сказано в сообщении.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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