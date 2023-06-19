Новосибирская область воспользуется опытом Москвы в решении транспортных проблем

Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с директором «Мостранспроекта» Владимиром Титовым.
Андрей Травников по итогам встречи отметил, что на полях ПМЭФ этого года среди самых интересных и полезных встреч – переговоры с «Мостранспроектом»: «Это проектный институт правительства Москвы, который имеет большой и уникальный среди всех подобных организаций в стране опыт создания самой продвинутой дорожно-транспортной инфраструктуры в мегаполисах России. Для Новосибирска, третьего по численности населения города Российской Федерации, этот опыт очень полезен. Мы договорились о сотрудничестве, возможно, о выполнении определённых работ в интересах Новосибирска и Новосибирской области».
«Мостранспроект» – многопрофильное учреждение, способное решать широкий спектр задач, связанных с совершенствованием и развитием городского транспорта, обладающее обширным штатом высококвалифицированных сотрудников и большим опытом создания схем организации дорожного движения и транспортного планирования, разработки маршрутных сетей и проектирования транспортной инфраструктуры.
За свою более чем 70-летнюю историю институт спроектировал 100% трамвайной инфраструктуры Москвы, включая тяговые подстанции и депо. «Мостранспроект» разработал для Москвы комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). Всего КСОДД был создан для более чем 3500 улиц общей протяжённостью более чем 4500 км.
Сегодня одна из важнейших задач правительства Новосибирской области – повысить транспортную доступность городских объектов и совершенствовать движение за счёт комплексного анализа участков и создания планировочных решений. «Мостранспроект» выполняет проекты для строительства и реконструкции городских объектов – набережных и парков, разрабатывает проекты комплексного развития транспортной инфраструктуры, компенсационные маршруты, оказывает консультационные услуги в транспортных проектах и помогает организовывать дорожное движение.
Комментарии (0)