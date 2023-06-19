Новосибирская область воспользуется опытом Москвы в решении транспортных проблем

Андрей Травников по итогам встречи отметил, что на полях ПМЭФ этого года среди самых интересных и полезных встреч – переговоры с «Мостранспроектом»: «Это проектный институт правительства Москвы, который имеет большой и уникальный среди всех подобных организаций в стране опыт создания самой продвинутой дорожно-транспортной инфраструктуры в мегаполисах России. Для Новосибирска, третьего по численности населения города Российской Федерации, этот опыт очень полезен. Мы договорились о сотрудничестве, возможно, о выполнении определённых работ в интересах Новосибирска и Новосибирской области».

«Мостранспроект» – многопрофильное учреждение, способное решать широкий спектр задач, связанных с совершенствованием и развитием городского транспорта, обладающее обширным штатом высококвалифицированных сотрудников и большим опытом создания схем организации дорожного движения и транспортного планирования, разработки маршрутных сетей и проектирования транспортной инфраструктуры.