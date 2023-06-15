В Новосибирске опять перенесли сроки сдачи станции метро «Спортивная». Когда она заработает?

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесли еще на три месяца, пишет BFM-Новосибирск. Об этом на заседании рабочей группы заксобрания региона по развитию метрополитена заявил исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин.

«Планируемый срок окончания строительства, который был утверждён вчера решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлён до 31 декабря – на все завершающие процедуры», – прокомментировал господин Галкин.

Он отметил, что готовность объекта на июня текущего года составляет 95%. Выполнены все работы по конструктивным элементам и монтажу основного оборудования: эскалаторов, систем вентиляции и электрошкафов. Вначале июня на станции установили первое навигационное табло, а в ближайшее время должны появиться автоматы по продаже жетонов.

Фото: архивы пресс-служб