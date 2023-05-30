С 1 июня в Новосибирске будет курсировать социальное такси для людей с инвалидностью

С 1 июня по 10 декабря 2023 года в Новосибирске будет работать социальное такси для инвалидов. Об этом рассказали в региональном министерстве социального развития. Такси сможет возить пассажиров в пределах города, а также в радиусе не более 50 километров от границ Новосибирска.

«Воспользоваться поездкой можно не более четырех раз в месяц, в один день может быть оформлено не более двух заявок», — говорится в сообщении министерства. В списке клиентов — люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но не связанными с полной утратой двигательных функций.

Такси доставит к объектам органов государственной власти и местного самоуправления, учреждениям соцзащиты, пенсионного и социального страхования, медицинским и аптечным организациям, к заведениям культуры, образования и спорта, а также к вокзалу, станциям метро или к аэропорту.