Новосибирской области выделят 2,7 млрд рублей на обновление общественного транспорта

Свыше 2,7 млрд рублей планируется вложить в обновление общественного транспорта в Новосибирской области, где остро стоит проблема обновления автобусного парка, сообщает ТАСС. Более 1,7 млрд рублей должны быть перечислены из федерального бюджета, остальные средства — это специальный казначейский кредит, рассказали ТАСС в региональном минтрансе. По данным ведомства, потребность в автобусах в регионе составляет 293 единицы, включая городские и внутрирайонные маршруты.

«На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 735,9 млн рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям Новосибирской области в целях обновления парка общественного транспорта. Также в настоящее время министерством проводится работа по приобретению новых единиц общественного транспорта на специальные казначейские кредиты объемом 1 млрд рублей», — сообщил агентству глава министерства Анатолий Костылевский.

По данным ведомства, из федеральных средств 803,5 млн рублей пойдет на приобретение автобусов, 110 млн рублей — на модернизацию трамвайных вагонов, 822,3 млн рублей — на приобретение в лизинг троллейбусов.