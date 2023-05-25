В Новосибирске к выпуску на маршрут до аэропорта Толмачево готовят новые автобусы

По поручению губернатора Андрея Травникова обновлен подвижной состав на маршруте № 111Э «Аэропорт «Толмачево» – Вокзал «Новосибирск-Главный». В рамках этого задания были закуплены четыре новых единицы техники.

Как прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, новые автобусы работают на газе, имеют систему климат контроля в салоне. «Сейчас перевозчик занимается установкой тахографов, онлайн-касс и систем видеонаблюдения, – отметил министр. – Новый транспорт должен пройти процедуру регистрации в Госавтоинспекции, после чего перевозчик получит право выпустить технику на маршрут».