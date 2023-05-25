В Новосибирске к выпуску на маршрут до аэропорта Толмачево готовят новые автобусы

«Сейчас перевозчик занимается установкой тахографов, онлайн-касс и систем видеонаблюдения, — отметил глава регионального минтранса Анатолий Костылевский.
По поручению губернатора Андрея Травникова обновлен подвижной состав на маршруте № 111Э «Аэропорт «Толмачево» – Вокзал «Новосибирск-Главный». В рамках этого задания были закуплены четыре новых единицы техники.
Как прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, новые автобусы работают на газе, имеют систему климат контроля в салоне. «Сейчас перевозчик занимается установкой тахографов, онлайн-касс и систем видеонаблюдения, – отметил министр. – Новый транспорт должен пройти процедуру регистрации в Госавтоинспекции, после чего перевозчик получит право выпустить технику на маршрут».
Кроме того, в апреле 2023 года по инициативе Андрея Травникова запустили 6 новых автобусов на маршруте № 112, следующих от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Подвижной состав закупили по программе софинансирования из областного бюджета. Автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения и доступны для маломобильных групп населения.
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