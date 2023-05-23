Вход на станцию «Площадь Маркса» в Новосибирске стал работать по новому режиму

В течение месяца он будет закрываться раньше обычного — в девять вечера.
В Новосибирске с 22 мая вход №4 на станцию метро «Площадь Маркса» закрывается в 21 час. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.
График работы станции изменен по причине строительных работ: из ТЦ «Грани» ко входу №4 делают подземный переход протяженностью 27 метров.
Пассажиров просят учитывать изменения в графике при планировании поездок. Новый режим работы будет действовать до 22 июня.
Фото: Новосибирский метрополитен
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