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Вход на станцию «Площадь Маркса» в Новосибирске стал работать по новому режиму

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В течение месяца он будет закрываться раньше обычного — в девять вечера.

В Новосибирске с 22 мая вход №4 на станцию метро «Площадь Маркса» закрывается в 21 час. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена.

График работы станции изменен по причине строительных работ: из ТЦ «Грани» ко входу №4 делают подземный переход протяженностью 27 метров.

Пассажиров просят учитывать изменения в графике при планировании поездок. Новый режим работы будет действовать до 22 июня.

Фото: Новосибирский метрополитен

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