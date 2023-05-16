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Новосибирской области направят дополнительное финансирование из федерального бюджета на закупку общественного транспорта

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Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

pixabay.com

«Принято решение о выделении 1 млрд рублей в 2023 году специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования», – подчеркнул Александр Жуков.

В Новосибирской области обновление пассажирского транспорта ведется под контролем областных властей во взаимодействии с муниципалитетами. Это повышает его востребованность среди пассажиров. Среди недавних примеров – обновление состава на троллейбусном маршруте №36 в г. Новосибирске и запуск нового маршрута № 112 в аэропорт «Толмачево» по поручению губернатора Андрея Травникова.

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