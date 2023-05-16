Интеллектуальную транспортную систему начали внедрять в Новосибирской области

В Новосибирской области в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали внедрять интеллектуальную транспортную систему, которая позволит автоматизировать процесс управления дорожным движением. Создание системы ведется в двух сегментах: региональном и муниципальном.

По словам начальника управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Антона Мирошниченко, построение и развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС) уже в ближайшее время позволит иметь актуальную информацию о состоянии дорожного покрытия, об интенсивности транспортных потоков, а внедрение подсистемы светофорного управления на основе полученных данных позволит оптимизировать режимы работы светофорного оборудования с последующим увеличением пропускной способности улично-дорожной сети.

В рамках первого этапа было реализовано построение общей IТ-инфраструктуры. В 2023 году планируется внедрение модулей конфигурации сценарных планов управления движением, координированного управления и управления движением общественного транспорта, подсистемы метеомониторинга и мониторинга параметров транспортных потоков с возможностью подключения трансляции видеоизображения.