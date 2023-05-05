Вечером 9 мая в Новосибирске на маршруты выйдет дополнительный транспорт

Вечером 9 мая в Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт, информируют в в пресс-центре мэрии.

После праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, новосибирцы смогут добраться в отдаленные районы. Дополнительный транспорт выведут на маршруты после 21:00.

Число автобусов, трамваев и маршруток увеличат на следующих остановках: «М. «Речной вокзал», «Дом Ленина», на пересечении улиц Фрунзе и Красного проспекта, на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта, а также на остановках «Площадь им. Калинина», «Вокзал «Новосибирск-Главный», «М. «Площадь Маркса», «Магазин «Кристалл», «М. «Студенческая», на улицах Мичурина, Восход, Мостовой и Зыряновской.

Подробное расписание опубликовано на официальном сайте города Новосибирска.