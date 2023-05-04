На новосибирских дорогах действуют ограничения для большегрузов

13 стационарных и 4 мобильных пунктов весового контроля работают сегодня на территории Новосибирской области. Весенние ограничения на проезд большегрузов будут действовать в этом году до 21 мая. Летние ограничения будут введены с 15 июня до 31 августа.

Временные ограничения на передвижение грузовых автомобилей по дорогам общего пользования с нагрузкой на ось более 5 тонн начали действовать 10 апреля 2023 года. Они являются ежегодной вынужденной мерой, применяемой в весенний период, обеспечивающей безопасность дорожного движения и максимально возможное сохранение от сезонных разрушений областных автомобильных дорог. Весенние ограничения вводятся для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением.



4 мая сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провели выездную проверку на одном из объектов контроля – Ордынском кольце в Новосибирском районе области.



«Сейчас в регионе работают 13 стационарных и 4 мобильных пункта контроля. На каждом есть специальные весы, измеряющие нагрузку на ось. Также производятся замеры габаритов транспорта с помощью специальных измерительных приборов. Если требования нарушены, сотрудники регионального управления Ространснадзора составляют административный протокол. Штраф за нарушение требований по статье 12.21.1 КоАП РФ предусматривает наказание от 250 тыс. руб. Работа будет продолжаться до 21 мая», – сообщил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.



Он напомнил также, что согласно постановлению правительства Новосибирской области ограничения не распространяются на пассажирские автобусы, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, непродовольственных товаров первой необходимости, зерна, семенного фонда, удобрений почтовых грузов и т.д.