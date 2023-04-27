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Пассажирская навигация по реке Оби стартует 29 апреля

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Сколько будут стоить билеты для детей и взрослых?

pixabay.com

В эту субботу, 29 апреля, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области откроет новый сезон пассажирских перевозок водным транспортом по реке Обь. Движение будет осуществляться по двум пригородным речным линиям: «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал-Тихие зори».

Как пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин, по результатам конкурсных процедур обслуживание пассажиров на сезонных пригородных маршрутах «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал – Тихие зори» в период навигации 2023 года будет осуществлять перевозчик ООО «Речфлот». Размер провозной платы до пристани «о. Кудряш» будет составлять 110 рублей, до пристани «Седова Заимка» – 150 рублей, до пристани «Тихие зори» – 90 рублей, до пристани «Северо-Чемская» – 50 рублей. Детский билет стоит 50% от тарифа.

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