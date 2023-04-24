В Новосибирске запустят новый автобусный маршрут от площади Карла Маркса до аэропорта Толмачево

Маршрут № 112, следующий от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево, начинает работу 25 апреля. Поездка обойдется в 32 рубля – по поручению главы региона на нем будут работать комфортабельные автобусы с безналичной оплатой и льготами.

«По поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова организован новый маршрут до аэропорта Толмачево. Детали организации этого маршрута рассматривались Губернатором на специальной встрече с профильными специалистами – глава региона поставил задачу обеспечить на маршруте работу комфортабельных автобусов, безналичный расчет и действие всех предусмотренных льгот и социальных карт. Новый автобусный маршрут позволит пассажирам за полчаса добираться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



На линии работают 6 комфортабельных низкопольных и экологически чистых автобусов большого класса, закупленных по программе софинансирования из областного бюджета. Автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения и доступны для маломобильных групп населения. Перевозчиком стало муниципальное предприятие «Новосибирскгортранс» на условиях заключенного государственного контракта.



Контракт также обязывает водителей четко соблюдать расписание. Первый автобус выезжает с остановки «Метро «Площадь Маркса» в 5.45, а от аэропорта Толмачево в 6.45. Последний автобус выезжает в воздушную гавань в 20.30, а обратно в 21.30. Интервал между рейсами составляет 30 минут. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.