В Новосибирской области с 22 апреля стартуют дачные маршруты

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 22 апреля запускает сезонные дачные маршруты.

Регулярные автобусные пассажирские перевозки из Новосибирска и Бердска к садово-дачным обществам, расположенным на территориях Новосибирского, Коченёвского, Колыванского и Искитимского муниципальных районов стартуют в субботу, 22 апреля. В этом году запуск начнется позже из-за холодной погоды.

Всего в регионе запустят 13 маршрутов. С подробным перечнем и графиком движения дачных маршрутов можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.