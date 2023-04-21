В Новосибирской области с 22 апреля стартуют дачные маршруты

В этом году их запуск начинается позже из-за нетипичной для апреля холодной погоды.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с 22 апреля запускает сезонные дачные маршруты.
Регулярные автобусные пассажирские перевозки из Новосибирска и Бердска к садово-дачным обществам, расположенным на территориях Новосибирского, Коченёвского, Колыванского и Искитимского муниципальных районов стартуют в субботу, 22 апреля. В этом году запуск начнется позже из-за холодной погоды.
Всего в регионе запустят 13 маршрутов. С подробным перечнем и графиком движения дачных маршрутов можно ознакомиться на сайте регионального минтранса.
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