На Радоницу в Новосибирске организуют дополнительные маршруты до городских кладбищ

На Радоницу (день поминовения усопших), 25 апреля, для новосибирцев до городских кладбищ запустят дополнительные автобусные маршруты.

В течение дня пять автобусов будут следовать по маршруту «Площадь им. Калинина» — «Заельцовское кладбище» и три маршрутных такси от остановки «Магазин «Золотая Нива» до Гусинобродского кладбища.

«Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии также отметили, что до кладбищ можно будет добраться на привычных маршрутах: троллейбусы №2 и 26, трамвай №3, автобусы №23, 36, 50, 54, 54к, 68, 77л, 9, 15, 27, 46, 53, 64 и 73. А также маршрутные такси №30, 30а и 73.

Кроме того, на Радоницу с 9 до 19 часов будет ограничено движение для личного транспорта по территории общественных кладбищ Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское и на участке проезжей части от дома № 7 до дома № 9/1 на ул. Малыгина. Для посетителей организуют бесплатный транспорт — микроавтобусы будут курсировать по главным дорогам кладбищ.