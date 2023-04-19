Несколько сотен парковок для электросамокатов организуют в Новосибирске

В Новосибирске мэрия выдала разрешение на 274 парковки для электросамокатов. Управление архитектуры и градостроительства рассматривает ввод еще 420 парковочных мест.

Всего на использование муниципальных земель под парковку для самокатов выдали 20 разрешений. 11 из них приходятся на шеринг Whoosh, сообщает издание НГС со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Девять разрешений выдали компании Urent, которой достанутся 89 парковок. При этом компания пока не называла дату начала самокатного сезона.