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Во сколько обойдется продление новосибирского метро до площади Станиславского и Троллейной?

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Создание двух этих станций включено в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года.

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по строительству двух новых станций метро на левом берегу — «Площади Станиславского» и «Троллейной». Реализация проекта обойдется в 14 миллиардов рублей, сообщает муниципальное ИА «Новосибирск» со ссылкой на департамент департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Строительство этих станций прописано в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года. Кроме того, в этот срок, согласно программе, в городе должна быть построена еще одна станция на Ленинской ветке — «Северная» в районе пересечения одноименной улицы и Красного проспекта. А Дзержинская линия — продлена от «Золотой Нивы» до станции «Плющихинская».

Фото: Новосибирский метрополитен 

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