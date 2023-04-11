Во сколько обойдется продление новосибирского метро до площади Станиславского и Троллейной?

В мэрии Новосибирска рассказали о планах по строительству двух новых станций метро на левом берегу — «Площади Станиславского» и «Троллейной». Реализация проекта обойдется в 14 миллиардов рублей, сообщает муниципальное ИА «Новосибирск» со ссылкой на департамент департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Строительство этих станций прописано в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года. Кроме того, в этот срок, согласно программе, в городе должна быть построена еще одна станция на Ленинской ветке — «Северная» в районе пересечения одноименной улицы и Красного проспекта. А Дзержинская линия — продлена от «Золотой Нивы» до станции «Плющихинская».

Фото: Новосибирский метрополитен