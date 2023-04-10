Новосибирск получит помощь из регионального бюджета на покупку общественного транспорта

Софинансирование приобретения нового парка общественного транспорта Новосибирска из областного бюджета будет увеличено. Соответствующие изменения одобрены под председательством Андрея Травникова на заседании правительства региона 10 апреля.

Изменения в государственную областную программу «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» предусматривают увеличение уровня софинансирования областного бюджета с 50% до 80% на приобретение нового общественного транспорта для Новосибирска.

Решение об увеличении софинансирования было принято губернатором Новосибирской области ранее в ходе совещания по обсуждению поправок ко второму чтению проекта закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Оно предусматривает ежегодное предоставление в период 2023-2027 годов местному бюджету города Новосибирска субсидии в сумме по 799 млн рублей на софинансирование мероприятий по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Эти средства будут направлены на закупку 129 троллейбусов, 7 автобусов и обновление 10 трамваев.