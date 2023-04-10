В Новосибирской области вступило в силу временное ограничение на движение большегрузов

С 10 апреля по 21 мая движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с нагрузкой на ось свыше 5 тонн будет запрещено.

Как пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер, на период весеннего ограничения в Новосибирской области в целях организации непрерывного движения транзитного транспорта и обеспечения устойчивости логистических поставок, организуется «транспортный коридор». Он состоит из участков региональных автомобильных дорог Новосибирской области: км 14+108 – км 15+800 автодороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар и км 17+603- км 17+303 автодороги «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо), маршрутов транспортного коридора проходящего по участкам улично-дорожной сети города Новосибирска (ул. Хилокская – ул. Петухова – Советское шоссе – ул. Мира – ул. Ватутина – Бугринский мост – ул. Большевистская – Старое шоссе – Бердское шоссе). По «транспортному коридору» допускается проезд транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых не превышает требования, установленные постановлением Правительства Российской Федерации, временные ограничения на него распространяться не будут.



Кроме этого, временное ограничение движения в 2023 году не распространяется: на пассажирские перевозки автобусом, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, непродовольственных товаров первой необходимости, зерна, семенного фонда, удобрений почтовых грузов и т.д. Перечень грузов, на перевозки которых не распространяется временное ограничение движения транспортных средств указан в Постановлении Правительства Новосибирской области от 09.04.2012г. № 171-п.



Временные ограничения также будут введены и в летний период с 15 июня по 31 августа для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Новосибирской области регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С. В течении этого периода допускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых превышает установленные постановлением Правительства Российской Федерации, только в период с 22.00 до 10.00.